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21:46   2 Января 2020
Весь мир

Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию

Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибкой решение Турции одобрить отправку войск в Ливию на помощь террористам так называемого Правительства национально согласия (ПНС) Ливии.

«Решение турецкого парламента о вводе войск в Ливию – это ошибка. Чем больше будет внешнего вмешательства в этот кризис, тем дольше он продлится, тем кровопролитнее и ожесточённее будет война, тем тяжелее последствия», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Жириновский напомнил о плачевных последствиях военного вмешательства в дела других стран.

«Мы все это уже проходили на примере Ирака, Сирии и той же самой Ливии в 2011 году», — добавил лидер ЛДПР.

В четверг парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обещал направить бойцов и оружие террористам ПНС, как только они попросят. Игнорируя эмбарго ООН, Анкара уже оправляла в Триполи вооружение и боевиков.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #жириновский #ливия #пнс ливии

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