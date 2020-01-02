США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Тайипа Реджепа Эрдогана о том, что его намерение ввести войска в Ливию только осложнит ситуацию в этой стране. Об этом глава Белого дома заявил в телефонном разговоре с турецким лидером, передает пресс-служба президента США.

2 января турецкий парламент одобрил военную помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, чьи полномочия истекли еще в 2018 году. Ранее о военной поддержке Эрдогана попросил глава ПНС Файез Саррадж.

Планы Турции уже осудил МИД Египта, подчеркнув, что это нарушают резолюции ООН по Ливии от 2011 года.