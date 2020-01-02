Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

 Нарколог Минздрава предложил не запрещать алкоголь, а учить правильно его употреблять

Нарколог Минздрава предложил не запрещать алкоголь, а учить правильно его употреблять
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию

Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию

 США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию

США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию
Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

 Нарколог Минздрава предложил не запрещать алкоголь, а учить правильно его употреблять

Нарколог Минздрава предложил не запрещать алкоголь, а учить правильно его употреблять
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию

Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию

 США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию

США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию
21:39   2 Января 2020
Весь мир

США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию

США не одобряют планы Турции по военному вмешательству в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Тайипа Реджепа Эрдогана о том, что его намерение ввести войска в Ливию только осложнит ситуацию в этой стране. Об этом глава Белого дома заявил в телефонном разговоре с турецким лидером, передает пресс-служба президента США.

2 января турецкий парламент одобрил военную помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, чьи полномочия истекли еще в 2018 году. Ранее о военной поддержке Эрдогана попросил глава ПНС Файез Саррадж. 

Планы Турции уже осудил МИД Египта, подчеркнув, что это нарушают резолюции ООН по Ливии от 2011 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#сша #турция #эрдоган #политика #трамп #ливия #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...