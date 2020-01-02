Палата представителей Ливии призвала ЛАГ помешать вторжению Турции

Лига арабских государств (ЛАГ) должна помешать вторжению Турции в Ливию. Об этом заявила Палата представителей Ливии после того, как парламент Турции одобрил отправку турецких войск в эту страну, передает телеканал Al Arabiya.

«Лига несет ответственность за отражение возможной агрессии в Ливии. ЛАГ следует задействовать соглашение о коллективной безопасности для противостояния этому», – сказали в Палате представителей Ливии.

В связи с решением турецкого парламента Палата представителей Ливии проведет в субботу экстренное заседание.

«Отправка турецких войск приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта», — указали парламентарии.

Ранее в ЛАГ уже осудили решение парламента Турции. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждали вопросы охраны границ и возникающих угроз.

В четверг парламент Турции поддержал законопроект, позволяющий отправлять турецких военнослужащих в Ливию на помощь террористам так называемого правительства национального согласия (ПНС). Также сообщается, что Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами.

Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи. Игнорируя эмбарго ООН, Турция уже отправляла в Ливию бойцов и оружие.