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21:33   2 Января 2020
Весь мир

Палата представителей Ливии призвала ЛАГ помешать вторжению Турции

Палата представителей Ливии призвала ЛАГ помешать вторжению Турции

Лига арабских государств (ЛАГ) должна помешать вторжению Турции в Ливию. Об этом заявила Палата представителей Ливии после того, как парламент Турции одобрил отправку турецких войск в эту страну, передает телеканал Al Arabiya.

«Лига несет ответственность за отражение возможной агрессии в Ливии. ЛАГ следует задействовать соглашение о коллективной безопасности для противостояния этому», – сказали в Палате представителей Ливии.

В связи с решением турецкого парламента Палата представителей Ливии проведет в субботу экстренное заседание.

«Отправка турецких войск приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта», — указали парламентарии.

Ранее в ЛАГ уже осудили решение парламента Турции. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждали вопросы охраны границ и возникающих угроз.

В четверг парламент Турции поддержал законопроект, позволяющий отправлять турецких военнослужащих в Ливию на помощь террористам так называемого правительства национального согласия (ПНС). Также сообщается, что Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами.

Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи. Игнорируя эмбарго ООН, Турция уже отправляла в Ливию бойцов и оружие.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #ливия #лаг #пнс ливии

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