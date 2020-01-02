Турция разжигает большую войну, помогая незаконному ПНС Ливии

Египет осудил решение парламента Турции отправить военных в Триполи, для поддержки так называемого ПНС Ливии.

2 января турецкий парламент одобрил резолюцию об отправке войск. 325 парламентариев поддержали документ, 184 высказались против. При этом некоторые депутаты отказались приходить на сессию. В частности, Чихангир Ислам в знак протеста отказался голосовать.

МИД Египта подчеркнул, что турецкий парламент этим решением нарушает резолюции Совета Безопасности ООН от 2011 года, в соответствии с которой был учрежден Комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней.

Ранее против инициативы президента Турции Тайипа Эрдогана выступила и Греция.

Кандидат исторических наук, главред журнала «Архонт» Антон Бредихин в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что Турция как член НАТО, действует без согласования с другими членами Альянса.

«Это вызов Вашингтону. Это демонстрация того, что Турция ведет свою работу вне зависимости от НАТО. Это также показатель того, что Турция намерена проводить [в чужой стране] в дальнейшем вооруженные акты, вооруженные действия, поддерживать те или иные режимы вне решений со стороны Вашингтона и Брюсселя», — считает политолог.

Анкара и ранее подпольно сотрудничала с террористами созданного в 2016 году ПНС, поставляя его боевикам вооружение в обход эмбарго ООН и снабжая джихадистами из Сирии. Теперь Турция хочет действовать в открытую, помогая незаконному правительству – полномочия ПНС, прописанные в Схиратских соглашениях, истекли еще в 2018 году.

Этот факт не помешал Турции в конце 2019 года заключить с ПНС Ливии меморандум по морским зонам, который вызвал резкое осуждение со стороны Греции, Италии, Египта и Кипра. Афины выслали ливийского посла из страны.

Антон Бредихин не исключает, что решение турецкого парламента серьезно обострит ситуацию в Средиземноморском регионе, конфликт может вырасти за пределы Ливии.

«Влиться в конфликт реально. Мы видим, что на территории Кипра этот конфликт никак не могут уладить, что у Турции появляется много претензий к странам в Эгейском море. Поэтому тут реакция естественна: эти страны (Египет, Греция - прим.ред.) не хотят, чтобы усиливалось военное присутствие Турции в регионе», — добавил собеседник агентства.

В декабре Эрдоган заявил, что Анкара может ввести войска в Ливию якобы для урегулирования ситуации в стране. В конце месяца боевики ПНС Ливии направили в Турцию официальный запрос о предоставлении помощи.

Турция активно взаимодействует с террористами так называемого ПНС Ливии, которое представляет собой конгломерат бандформирований, делящих влияние и деньги. Через Турцию Триполи получают вооружение и пополнение в виде джихадистов.

Очистить столицу Ливии от террористов намерена Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, который проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама».