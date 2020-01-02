Фейками о потерях САА, террористы в Идлибе хотят поднять моральных дух боевиков

Террористы распространяют фейки о том, что Сирийская арабская армия (САА) якобы понесла большие потери после нападения на нее группировки «Джунд аль-акса» в сирийской провинции Идлиб, чтобы поднять моральных дух боевиков. Ложную информацию вбрасывают через Telegram.

Источники ФАН подтвердили, что САА действительно подверглась нападению. Террористы атаковали армию с помощью заминированного «джихад-мобиля» с водителем-смертником. Однако бойцы САА подбили его на безопасном от своих позиций расстоянии.

Поддерживающие террористов медиаисточники в Telegram утверждают, что автомобиль «взорвался в рядах правительственных сил», да еще и без водителя внутри: якобы он успел выйти до взрыва, направив заминированный автомобиль в сторону позиций САА. Однако двери таких автомобилей блокируются, ведь если смертник сел в «джихад-мобиль», ему уже не за чем из него выходить — он выполняет свою миссию до конца.

Отмечается, что турецкие наблюдатели в Идлибе никак не препятствуют действиям террористов. Турция установила наблюдательные пункты в зоне деэскалации, только, чтобы разместить склады с оружием и припасами, которыми они снабжают террористов в Идлибе.

Активность медиаисточников, которые поддерживают террористов, напрямую связана с бедственным положением идлибских боевиков. Решение Турции отправлять сирийских джихадистов в Ливию стало причиной обострения разногласий между «умеренной оппозицией» и радикальными джихадистами. По мере того, как САА успешно продвигается в борьбе с террористами, в Идлибе нарастает паника. Распространяя фейки о своих якобы успешных нападениях, террористы пытаются прикрыть свое катастрофическое положение.