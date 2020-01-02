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20:17   2 Января 2020
Ближнее зарубежье

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Новогоднее обращение к людям украинского президента Владимира Зеленского много критикуют в сети. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская положительно оценила стремление Зеленского принести мир людям в своем обращении.

«Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее мнению, обращением к людям на украинском, русском и венгерском языках, Зеленский показал что все народы – это единая страна и «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит.

«Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы», – отметила она.

Поклонская упомянула и бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Поклонской, на принадлежащих Порошенко каналах показали «опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию» вместо обращения Зеленского. По ее мнению, экс-президент не может смириться с тем, что он больше не может влиять на решение важных для Украины вопросов.

В заключение Поклонская положительно оценила стремление Зеленского принести мир украинцам через свое праздничное обращение.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #поклонская #зеленский

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