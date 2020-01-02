Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина в Петербурге упал с крыши трехэтажного здания на проходящую мимо женщину. Об инциденте сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Происшествие случилось на Боровой улице в 17 часов вечера. Мужчина скончался от полученных травм, его личность устанавливают. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и гематомой.

Очевидцы увидели дым над крышей здания и вызвали спасательную бригаду. Позже выяснилось, что горела не крыша, а сам мужчина.