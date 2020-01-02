Какое наследие оставила Голландия для Нидерландов

С начала 2020 года на политической карте мира исчезла Голландия. Нидерланды официально отказались от использования имени одной из провинция ( а Голландия - это только исторический регион страны) для обозначения всего государства.

Причин «ребрендинга» несколько: желание разгрузить от наплыва туристов традиционные Амстердам, Гаагу и Харлем, направив путешественников в другие, не столь популярные провинции, а также попытка разрушить стереотипный образ страны с легальными наркотиками и борделями. Так, власти задумались вычеркнуть из путеводителей «Квартал красных фонарей», вернув ему историческое название - «Де Валлен». «Красные фонари» — это своего рода эпицентр мировой секс-индустрии. Метафоричное название квартал получил еще в конце 19 века. Присвоила его газета Sandusky Register штата Огайо.

К слову, на переименование выделили 200 тысяч евро ( почти 14 миллионов рублей). Теперь частные компании и местные власти, вузы и печатные издания должны будут использовать только одно название страны - Нидерланды.

Какие «голландские штучки» смогут сменить название вслед за решением властей Нидерландов — в подборке «Политики Сегодня».

«Нидерландский сыр»

«Голландский сыр» в российском понимании — это отдельный сорт. Но на самом деле это не так. Голландские сыры представлены десятками разновидностей, которые создавали в разные времена.

Один из наиболее популярных сортов - твердый сыр гауда. Известна и его разновидность – буренкаас, что с нидерландского переводится как фермерский. В промышленном масштабе его никогда не производят. Созревает фермерский сыр в среднем два года, в то время как обычный гауда — в течение одного месяца.

Не менее популярен сорт голландского сыра эдам или эдамер. Он легко переносит транспортировку, поскольку мало подвержен порче из-за парафинированной головки. Единственный нюанс – со временем сорт твердеет. Долгое хранение сделало его самым популярным сыром в Европе XVI-XVIII веков и ее колониях.

Третий по популярности голландский сыр – маасдам. Его отличают большие дыры и сладковато-ореховый вкус. Срок его созревания до трех месяцев.

«Летучий нидерландец»

Легенда гласит, что в XVII веке голландский капитан Филипп Ван дер Деккен возвращался из Ост-Индии. Корабль попал в сильный шторм, когда пытался обогнуть мыс Доброй Надежды. Штурман предложил переждать непогоду в бухте, его поддержали матросы. Но Ван дер Деккен не потерпел бунта и пристрелил всех недовольных. Капитан поклялся, что никто из его команды не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдет вечность. Тогда небо разразил чей-то голос: «Да будет так!». Так на «Летучий голландец» навлекли проклятье: корабль был обречен на вечные скитания.

Согласно легенде, когда «Летучий голландец» встречается с другим судном, его команда пытается передать на берег послания людям, которых давно уже нет в живых. Встреча с кораблем-призраком считается плохим знаком.

«Новая Нидерландия»

В Петербурге есть своя «Голландия». Только она новая. Это искусственный остров, созданный на пересечении Адмиралтейского и Крюкова каналов с рекой Мойкой. По легенде, придумал название сам император Петр I. Первоначально «Голландией» в столице называлось место около Адмиралтейства.Там, на побережье, устроили склады для древесины, из которой строили корабли. Позже склады перенесли на новый остров, а само местечко прозвали «Новой Голландией».

В XIX веке на острове возвели морскую тюрьму. В народе ее прозвали «бутылкой», поскольку ее здание – круглое, а сверху похоже на донышко стеклянного сосуда. Попасть на остров человеку не военному на протяжении почти трех веков было невозможно. Только после масштабной реконструкции, в 2011 году, «Новая Голландия» открылась для посетителей.

Сейчас рядом с «бутылкой» — каток, а в здании бывшей тюрьмы – креативное пространство.

«Нидерландские вафли»

Или стропвафли - сладость с патокой. Рецепт прост: среднего размера шарик из муки, сливочного масла, коричневого сахара, дрожжей, молока и яиц кладут в вафельницу. После запекания теплая вафля режется на две половинки, склеивает которые горячая начинка из коричневого сахара, масла и корицы.

Голландцы стали делать вафли еще в XVIII веке. Сейчас их производят также с карамелью.

Нидерландские розы и тюльпаны

Нидерланды – лидер по выращиванию цветов. Кстати, голландские розы – это не название сорта, это определение именно страны селекции.

Нидерланды давно считаются передовой страной по выведению новых декоративных сортов цветов. Голландская роза включает в себя множество разновидностей и подвидов. В основном, они делятся на белые и красные сорта, в то время как оттенки могут быть совершенно любые.

Из-за климата розы для продаж в Нидерландах выращивают только в розариях.

Другое дело – тюльпаны. Их голландцы выращивают с XVI века. В XVII веке началась настоящая тюльпаномания.

Хронист Теодор Велиус писал, что в 1633 году цены на тюльпаны выросли настолько, что один из жителей города Хорн обменял свой каменный дом на три луковицы. Потом местный фермер обменял на луковицы свое хозяйство.

Любовь к деньгам и цветам у нидерландцев приобрела масштаб всемирных цветочных аукционов, где совершаются сделки на миллионы долларов.