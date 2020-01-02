Нарколог Минздрава предложил не запрещать алкоголь, а учить правильно его употреблять

Возможность покупать шампанское и слабоалкогольные напитки в новогоднюю ночь не снизит потребление крепкого алкоголя. Поэтому лучше обучить граждан безопасному потреблению алкоголя, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Отмена ограничения продажи на слабоалкогольные напитки не снижает, как показала практика, выпивание крепких алкогольных напитков, тем более зимой», — рассказал Брюн РИА Новости.

По его мнению, злостные пьяницы всегда достанут желаемый алкоголь, несмотря на любые ограничения.

Брюн отметил, что люди все равно не откажутся от спиртного в праздничную ночь. Многие пьют алкоголь неправильно, болеют и умирают от этого. Поэтому лучше научить россиян безопасно потреблять алкоголь.

«Как пить, чем закусывать, как часто, с какими промежутками, какие вкусовые качества нужно определить в том или ином напитке. Нужна серьезная просветительская работа», — считает Брюн.

Он добавил, что есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, а о том, что люди употребляют спиртное – скромно умалчивается, а людей нужно этому учить.

Ранее петербургский депутат Владимир Петров предложил снять временное ограничение на продажу шампанского в новогоднюю ночь. По его мнению, временные ограничения создают лишние сложности в предпраздничной суматохе.