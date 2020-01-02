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МИД Украины рассчитывает на скорое согласование даты нового визита Помпео в Киев

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19:27   2 Января 2020
Весь мир

МИД Украины рассчитывает на скорое согласование даты нового визита Помпео в Киев

МИД Украины рассчитывает на скорое согласование даты нового визита Помпео в Киев

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что украинская и американская стороны согласуют новую дату визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев в ближайшее время.

«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео на Украине и мы рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время», — написал Пристайко в своем Twitter.

МИД Украины рассчитывает на скорое согласование даты нового визита Помпео в Киев

Ранее стало известно, что Помпео отложил свою поездку на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за беспорядков около посольства США в Багдаде.

 

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Автор: Алина Бранцевич
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