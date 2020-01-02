Либералы не смогли найти повода для очередной «пляски на костях» в Новый год

Празднование Нового года в России прошло без инцидентов, чего нельзя сказать о других странах. Отечественные либералы,благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и сотрудников МЧС, лишились шанса поглумиться над каким-либо происшествием. Впрочем, оппозиция не упустила бы случая проявить цинизм в отношении соотечественников, ведь они видят в этом лишь повод для дискредитации власти.

В конце 2018 года в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП частично обрушился подъезд, погибли 39 человек. Блогер Алексей Навальный в своих соцсетях косвенно намекал, что произошедшее является терактом, хотя в СК опровергли наличие взрывчатки в доме. Он также обвинил Федеральную службу безопасности в «сокрытии информации», опубликовав соответствующий твит. Позднее журналист Юлия Витязева обратила внимание, что Навальный удалил пост.

Еще один трагический инцидент произошел вечером 19 декабря на Лубянке у здания УФСБ в Москве. Действовавший в одиночку стрелок атаковал сотрудников службы, при стрельбе пострадали пять человек, один из которых скончался из-за полученных травм. Освещение этой ситуации происходило со множеством фейков со стороны либеральных СМИ, а подогревали обстановку оппозиционные деятели. Навальный и здесь не забыл вставить свое «веское» слово, сравнив инцидент с 90-ми годами в России.

«В центре Москвы идёт перестрелка с использованием автоматического оружия. Но вы не переживайте, проклятые 90-е давно кончились», — написал Навальный в Twitter.

Выпад Навального не понравился в том числе и его подписчикам, которые раскритиковали блогера за излишнюю циничность. Кроме того, пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Навальному нужно как можно больше жертв в инцидентах, чтобы потом обсуждать это на своих ресурсах.

В других государствах празднование Нового года прошло не столь спокойно, как в России. Например, в Германии из-за «китайских фонариков» заживо сгорели 30 животных, а во Франции в ночь на 1 января были подожжены сотни автомобилей. Российская «оппозиция» пока никак не отреагировала на эту информацию. Впрочем, если реакция и поступит, то только положительная, ведь либералы сочувствуют только иностранным государствам.

Российская оппозиция не способна высказывать сочувствие согражданам. В случае, если бы в этот Новый год в России произошел бы некий трагический инцидент, то либеральная общественность сразу бы накинулась с обвинениями на правоохранительные органы, обвиняя их в «некомпетентности и безалаберности». Во всех подобных ситуациях им необходима лишь критика власти, хотя, когда речь идет об иностранных государствах, российские либералы оценивают все с позиции человечности. Однако этот Новый год в РФ, к счастью, прошел в праздничной атмосфере и без инцидентов.