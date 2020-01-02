Пентагон готов наказать КНДР за «плохое поведение»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США при необходимости сдержать «плохое поведение» КНДР.

«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», — заявил глава Пентагона в эфире Fox News.

Эспер обратил внимание, что США рассчитывают не только на свои силы в регионе, но и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Эспер подчеркнул, что Вашингтон тесно сотрудничает с Сеулом по вопросу КНДР.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия до тех пор, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена. Также северокорейский лидер заявил, что в ближайшее время представит новое стратегическое оружие.