МИД Египта осудил решение Турции о военном вторжении в Ливию

Власти Египта решительно осуждают одобренную парламентом Турции оправку военных на помощь террористам ПНС Ливии. Об этом сообщили в МИД республики.

«Шаги турецкого парламента являются нарушением международных решений и резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии №1970 от 2011 года, в соответствии с которой был учрежден Комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней», — говорится в сообщении.

2 января Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган добился от парламента одобрения резолюции по отправке турецких войск на поддержку террористов ПНС Ливии. Большинство парламентариев поддержали резолюцию.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова направить главе нелигитимного ПНС Ливии Файезу Сарраджу своих военнослужащих.

Анкара уже отправляла террористам ПНС вооружение в обход запрета ООН, а также джихадистов из Сирии.