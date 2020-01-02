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Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»
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 Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»

Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»
18:11   2 Января 2020
Весь мир

Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»

Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»

Колумбийская армия проводит военную операцию на северо-западе страны из-за вооруженных людей из наркобанды «Клан залива». Об этом сообщается на странице армии в Twitter.

«Учитывая информацию, предоставленную местным населением о присутствии вооруженной группы «Клана залива» в районе Поге муниципалитета Бохая, Чоко, национальная армия проводит военную операцию с участием более 100 военных», — говорится в сообщении.

Преступники хотят взять под контроль этот район, чтобы наладить маршруты для наркотрафика.

В «Клан Залива» входит более 1,5 тысячи бандитов, большинство из которых являются очень радикальными бывшими военными.

Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#наркотики #колумбия

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