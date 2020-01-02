Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»

Колумбийская армия проводит военную операцию на северо-западе страны из-за вооруженных людей из наркобанды «Клан залива». Об этом сообщается на странице армии в Twitter.

«Учитывая информацию, предоставленную местным населением о присутствии вооруженной группы «Клана залива» в районе Поге муниципалитета Бохая, Чоко, национальная армия проводит военную операцию с участием более 100 военных», — говорится в сообщении.

Преступники хотят взять под контроль этот район, чтобы наладить маршруты для наркотрафика.

В «Клан Залива» входит более 1,5 тысячи бандитов, большинство из которых являются очень радикальными бывшими военными.

Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина.