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18:06   2 Января 2020
Весь мир

Террористы из ПНС Ливии получат помощь в лице турецкой армии

Террористы из ПНС Ливии получат помощь в лице турецкой армии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган добился от парламента одобрения резолюции по отправке турецких войск на поддержку террористов ПНС Ливии.

2 января соответствующую резолюцию поддержали 325 парламентариев. Против проголосовали 184 человека.

До нового года Эрдоган заявлял, что Анкара готова направить главе искусственно созданного ПНС, чьи полномочия уже истекли, Файезу Сарраджу своих военнослужащих. 

Анкара и ранее подпольно сотрудничала с ПНС, поставляя им вооружение в обход запрета ООН. Также через Турцию воевать в Ливию направляются джихадисты из Сирии. 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#турция #эрдоган #политика #ливия #весь мир #пнс ливии

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