Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте. Этот пост она будет занимать ближайшие пять лет. Об этом сообщается на сайте университета.

"(Бывший) госсекретарь США Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет», — говорится в заявлении.

Проректор университета Стивен Прентер отметил, что Клинтон внесла значимый вклад в Северную Ирландию и она отлично справится с защитой интересов университета.

Клинтон подчеркнула, что для нее этот пост – большая привилегия. В 2018 году она получила от университета докторскую степень.

Хиллари Клинтон стала первой женщиной на этом посту.

Клинтон выдвигала свою кандидатуру на должность президента США, однако ее обошел нынешний президент Дональд Трапм.