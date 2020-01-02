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Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

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 Армия Колумбии проводит крупную вооруженную операцию против наркокартеля «Клан залива»

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17:51   2 Января 2020
Весь мир

Юниорская сборная РФ по хоккею обыграла команду Швейцарии в 1/4 чемпионата мира

Юниорская сборная РФ по хоккею обыграла команду Швейцарии в 1/4 чемпионата мира

Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира, победив сборную Швейцарии со счетом 3:1. Игра состоялась на льду «Верк-Арены» в Чехии.

У россиян отличились: Дмитрий Воронков (дубль), Александр Хованов.

С кем сыграет Россия в полуфинале, станет известно по итогам еще трех четвертьфинальных встреч между Канадой и Словакией, США и Финляндией, Швецией и Чехией.

Ранее стало известно, что женская молодежная сборная РФ завоевала на чемпионате мира бронзовые медали.

 

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Автор: Мария Владимирова
#чемпионат мира #общество #весь мир #хоккей #сборная россии по хоккею

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