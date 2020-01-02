Юниорская сборная РФ по хоккею обыграла команду Швейцарии в 1/4 чемпионата мира

Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира, победив сборную Швейцарии со счетом 3:1. Игра состоялась на льду «Верк-Арены» в Чехии.

У россиян отличились: Дмитрий Воронков (дубль), Александр Хованов.

С кем сыграет Россия в полуфинале, станет известно по итогам еще трех четвертьфинальных встреч между Канадой и Словакией, США и Финляндией, Швецией и Чехией.

Ранее стало известно, что женская молодежная сборная РФ завоевала на чемпионате мира бронзовые медали.