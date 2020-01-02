Навальному и Соболь не хватило денег на новогодние каникулы за границей

Первые лица признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный и Любовь Соболь не смогли встретить Новый год за границей. Вероятно, причиной тому стали многомиллионные штрафы, которые встали на пути между элитным отдыхом и представителями так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

Судя по фотографиям из соцсетей, блогеру Алексею Навальному пришлось отмечать праздник в кругу семьи. На торжество к нему даже прилетела дочь Дарья, которая учится в американском Стэнфордском университете. Любовь Соболь тоже вынуждена была остаться в Москве и даже высказалась в негативном ключе о традиционных новогодних салатах, чем спровоцировала споры в соцсетях.

Бюджет на отдых первым лицам ФБК пришлось урезать, скорее всего, из-за огромных штрафов. В 2019 году суд признал, что Любовь Соболь пять раз нарушила кодекс об административных правонарушениях, за что обязана заплатить в казну более полутора миллионов рублей. Также ее оштрафовали почти на 30 миллионов рублей по делу о клевете. Судебные разбирательства в отношении Соболь еще не завершились, поэтому ее финансовый долг будет расти.

Навальному также выписали штраф в размере 30 миллионов рублей за клевету. Кроме того, блогер должен содержать дочь, которая учится в США в престижном вузе.

Лишь один представитель ФБК встретил праздники за границей. Леонид Волков сбежал из РФ в Европу, где в течение нескольких месяцев прячется от правосудия, так как является фигурантом уголовного дела об отмывании 75 миллионов рублей. Ряд СМИ сообщал, что Волков уехал в Чехию на «Форум Немцова» и там решал денежные вопросы, связанные с ФБК.