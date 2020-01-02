Воюющим на стороне ПНС Ливии выходцам из Сирии пригрозили пожизненным заключением
Выходцам из Сирии грозит пожизненный срок за боевые действия на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, соответствующий законопроект могут принять в Дамаске в ближайшее время. Для сирийцев, отправившихся в Триполи, предусмотрена также смертная казнь.
Издание Arabi Today сообщает, что в скором времени законопроект может подписать президент Сирии Башар Асад. В правительстве САР обеспокоены активной переброской боевиков из протурецких формирований в Сирии на территорию Ливии. Сейчас власти страны решают, какие сроки назначать сирийцам, сбежавшим в Триполи на сторону ПНС. Им может грозить как пожизненный срок, так и смертная казнь. Кроме того, их семьи могут лишить имущества.
Ранее стало известно, что протурецкие вооруженные формирования поставляют завербованных в Сирии джихадистов на территорию ливийской столицы Триполи, которую захватили террористы ПНС. Для переброски использовали авиалайнеры коммерческих ливийских и турецких авиакомпаний. Кроме того, в переброске людей помогал известный ливийский террорист Абдель Хаким Бельхадж из группировки «Джаамат аль-Исламия аль-Мукатила би-Либья» («Ливийская исламская боевая группа»), связанный с «Аль-Каидой»* (запрещена в РФ), который является владельцем авиалиний в Триполи.
В соцсетях сообщалось, что прибывшие боевики «Свободной сирийской армии» сразу же начинают воевать против Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, наступающей с юга на Триполи. Турция планирует перенаправить не менее восьми тысяч боевиков в Ливию с территории Сирии. Сирийским боевикам в день подписания контрактов с ПНС платят порядка трехсот долларов, затем их зарплата составляет 2000 долларов за месяц.
На стороне боевиков ПНС в Ливии воюют боевики ИГ* и «Братьев-мусульман»*, которые пробрались в административные органы в Триполи и пытаются руководить нелегитимным правительством. Фактически многие из сирийских боевиков неизбежно будут сотрудничать с террористами и попадут под новый закон в Сирии.
В четверг, 2 января, парламент Турции планирует провести голосование по планам вмешательства в Ливии. Предполагается, что депутаты одобрят план и выдадут правительству Анкары годовой мандат на размещение турецких войск в Ливии.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган получил официальную просьбу со стороны ПНС Ливии с просьбой вторгнуться на территорию страны и ввести армию. Это произошло после того, как Эрдоган и глава ПНС Файез Саррадж подписали соглашение о разграничении морских границ. Этот документ вызвал крайне негативную реакцию как в арабском мире, так и в ЕС. Турции за сотрудничество с ПНС грозят санкциями внутри НАТО.
* ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические группировки, запрещены в России.