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17:18   2 Января 2020
Весь мир

Животные немецкого зоопарка заживо сгорели в пожаре из-за «китайских фонариков»

Животные немецкого зоопарка заживо сгорели в пожаре из-за «китайских фонариков»

«Китайские фонарики» стали причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд. Несколько десятков обезьян заживо сгорели в пожаре сообщает Bild.

«Непостижимая трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Наше здание с обезьянами сгорело до основания», — сообщили сотрудники зоопарка.

60-летняя женщина и две ее дочери запустили в небо пять китайских фонариков – бумажных ламп, которые поднимаются вверх засчет теплого воздуха, который образуется от горения фитиля.

Полицейские рассказали, что женщины запустили фонарики с пожеланиями, не зная, чем это может обернуться. Женщины сами пришли в участок и рассказали про происшествие.

В полиции рассказали, что небесные фонари запрещено запускать еще с 2009 года. Согласно предварительным данным, нарушителям грозит наказание за поджог по неосторожности.

Представители зоопарка закрыли заведение до пятницы и заявили, что «сумма ущерба не может быть подсчитана».

 

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Автор: Алина Бранцевич
#пожар #германия #зоопарк

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