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16:24   2 Января 2020
Весь мир

Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Пожарные Детройта выложили в сеть групповое фото на фоне горящего дома. Власти Детройта проведут расследование в связи с публикацией.

Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

«Команда улучила минутку, чтобы сделать новогоднее селфи!», — говорилось в описании к фотографии.

Сейчас фото уже удалили из сетей. В пожарном департаменте уверяют, что и горящий дом, и соседние строения, были пустыми.

Тем не менее, правоохранительные органы намерены провести проверку и наказать всех пожарных, если выяснится, что действия пожарных подвергали опасности людей или чье-то имущество.

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Автор: Алина Бранцевич
#пожар #расследование #полиция #детройт

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