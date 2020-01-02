Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Пожарные Детройта выложили в сеть групповое фото на фоне горящего дома. Власти Детройта проведут расследование в связи с публикацией.

«Команда улучила минутку, чтобы сделать новогоднее селфи!», — говорилось в описании к фотографии.

Сейчас фото уже удалили из сетей. В пожарном департаменте уверяют, что и горящий дом, и соседние строения, были пустыми.

Тем не менее, правоохранительные органы намерены провести проверку и наказать всех пожарных, если выяснится, что действия пожарных подвергали опасности людей или чье-то имущество.