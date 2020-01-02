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16:26   2 Января 2020
Россия

«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

Правозащитники организации «Мемориал» заработали по итогам 2019 года крайне сомнительную репутацию, выгораживая сотрудников-педофилов и заработав крупные штрафы. Один из последних — на 400 тысяч рублей — организации назначили за отсутствие маркировки иностранного агента, которым она теперь является по решению суда.

Согласно российскому законодательству, маркировка иноагента должна быть как на сайте, так и на публикациях. «Мемориал» эти правила не соблюдает, поэтому суд выписал им очередной штраф 30 декабря 2019 года. Общая сумма штрафов за это нарушение в 2019 году у организации достигла почти четырех миллионов рублей. Кроме того, Роскомнадзор на 2020 год выписал на «мемориальные» организации как минимум восемь протоколов, но очевидно, что в новом году их наберется явно больше.

Юрист организации Тамилла Иманова считает статус иноагента унизительным. Руководство «Мемориала» признавалось, что их действительно финансируют из-за рубежа, но деньги при этом идут на защиту граждан РФ.

«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

При этом правозащитной деятельностью прикрываются сотрудники организации, которые совершили особо тяжкие преступления. В частности, глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев фотографировал голой свою малолетнюю приемную дочь, сохраняя снимки в своем компьютере и создавая целую галерею.

Представителя этого же отделения Сергея Колтырина приговорили к девяти годам колонии за половое сношение с 13-летним мальчиком. Кроме того, глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев получил срок за хранение наркотиков, напоминает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Организация выгораживает преступников и называет их политзаключенными, но «Мемориалу» никто не верит, поэтому организация вынуждена скрывать свой статус и не маркировать сайт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #мемориал #иноагенты

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