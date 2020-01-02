«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

Правозащитники организации «Мемориал» заработали по итогам 2019 года крайне сомнительную репутацию, выгораживая сотрудников-педофилов и заработав крупные штрафы. Один из последних — на 400 тысяч рублей — организации назначили за отсутствие маркировки иностранного агента, которым она теперь является по решению суда.

Согласно российскому законодательству, маркировка иноагента должна быть как на сайте, так и на публикациях. «Мемориал» эти правила не соблюдает, поэтому суд выписал им очередной штраф 30 декабря 2019 года. Общая сумма штрафов за это нарушение в 2019 году у организации достигла почти четырех миллионов рублей. Кроме того, Роскомнадзор на 2020 год выписал на «мемориальные» организации как минимум восемь протоколов, но очевидно, что в новом году их наберется явно больше.

Юрист организации Тамилла Иманова считает статус иноагента унизительным. Руководство «Мемориала» признавалось, что их действительно финансируют из-за рубежа, но деньги при этом идут на защиту граждан РФ.

При этом правозащитной деятельностью прикрываются сотрудники организации, которые совершили особо тяжкие преступления. В частности, глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев фотографировал голой свою малолетнюю приемную дочь, сохраняя снимки в своем компьютере и создавая целую галерею.

Представителя этого же отделения Сергея Колтырина приговорили к девяти годам колонии за половое сношение с 13-летним мальчиком. Кроме того, глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев получил срок за хранение наркотиков, напоминает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Организация выгораживает преступников и называет их политзаключенными, но «Мемориалу» никто не верит, поэтому организация вынуждена скрывать свой статус и не маркировать сайт.