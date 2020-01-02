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Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии
16:10   2 Января 2020
Весь мир

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси оправил главе Африканской комиссии послание о ситуации в Ливии. Об этом сообщает Afrigate.

Послание египетского лидера президенту Республики Конго и председателю Африканской комиссии по Ливии передаст заместитель министра иностранных дел страны Хамди Санад Ляуза.

Напряженная обстановка в Ливии сохраняется с 2011 года. После свержения лидера Муаммара Каддафи, в Ливии начались вооруженные столкновения. Большую часть страны контролирует легитимное правительство, которое выбрал народ. Однако в Триполи заседают террористы из так называемого Правительства национально согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Освободить Триполи от террористов нацелена Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

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Автор: Алина Бранцевич
#египет #ливия #ас-сиси

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