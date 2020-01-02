Курдские радикалы украли двух несовершеннолетних девушек, чтобы завербовать в SDF

Курдские радикалы украли двух несовершеннолетних девушек, чтобы завербовать в отряд «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом сообщает новостное агентство Step News.

15-летнюю Слифу Нидал-Иссу курдские террористы похитили на севере провинции Алеппо. Девочка лишь через две недели смогла связаться с родителями и сообщить им о том, что ее насильно увезли в учебно-тренировочный лагерь SDF в районе города Манбидж. При этом родственники рассказали, что Слифу уже пытались завербовать ранее, но она смогла сбежать от радикалов, но спустя некоторое время ее вновь забрали после рейда по поселку.

16-летнюю Рим Мамхмуд похитили из сирийского поселка Шейх-Максуд. Где сейчас находится девочка, достоверно неизвестно.

Ранее главарь SDF Мазлум Абди пошел на соглашение с ООН и пообещал прекратить вербовки несовершеннолетних подростков в ряды курдских «Отрядов народной самообороны».