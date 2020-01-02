Скончался главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

«Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон пока неизвестна», – сказал он.

Ученый родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1974-1989 годах был главным конструктором Курганского машиностроительного завода.

В 1996 году Благонравов получил почетное звание заслуженного деятеля науки и техники.

Благонравов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он был главным конструктором боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3).