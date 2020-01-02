Сотрудник пензенского центра занятости убил коллегу на новогоднем корпоративе в здании ЦЗН

Сотрудник пензенского центра занятости убил коллегу на новогоднем корпоративе в офисном здании, об этом сообщает местное издание Smi58.ru.

Известно, что корпоратив прошел в здании Центра занятости Пензы еще 27 декабря в преддверии новогодних каникул. 36-летний сотрудник учреждения из-за девушки поругался с 56-летним коллегой, а затем стал его избивать. Мужчина смог остановиться, только когда пострадавший уже захлебывался кровью. Спасти его не удалось, он умер на месте драки.

Как уточнили в региональном СКР, 36-летнему сотруднику ЦЗН предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть потерпевшего. Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. Следователи завели уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет колонии строгого режима.