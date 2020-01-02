Штрафные баллы на экзамене по вождению хотят отменить в ГИБДД с 1 октября

Госавтоинспекция хочет отказаться от штрафных баллов при экзамене на права. Об этом рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем», — сказал Гиляков.

Он напомнил, что с 1 октября вступят в силу изменения по проведению практического экзамена и в ГИБДД планируют сформировать свои предложения к этому времени.

Сейчас при сдаче экзамена допускается набрать пять штрафных баллов. Если их окажется больше – экзамен считается проваленным.

Напомним, с 1 октября ГИБДД вводит единый экзамен вместо привычных «площадки» и «города».