Момент взрыва газа в жилом доме Твери попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как после яркой вспышки вылетают оконные рамы, а у припаркованных во дворе автомобилей срабатывают сигнализации.

Напомним, ЧП произошло ранним утром 2 января в многоэтажном жилом доме по бульвару Гусева, 19. В результате взрыва газа пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. 52 жильцов дома эвакуировали и разместили в здании школы и местной гостинице. Сейчас решается вопрос о возвращении людей домой, так как угрозы обрушения здания нет.

СКР и прокуратура проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.