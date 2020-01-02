Момент взрыва газа в жилом доме Твери попал на записи камер видеонаблюдения

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

 Скончался главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Скончался главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Территориальные претензии Эстонии к РФ в Госдуме назвали политической подработкой у Запада

Территориальные претензии Эстонии к РФ в Госдуме назвали политической подработкой у Запада

 Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января
Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии
«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

«Мемориал» скрывает свой «унизительный» статус иноагента от россиян, нарываясь на штраф

 Скончался главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Скончался главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Территориальные претензии Эстонии к РФ в Госдуме назвали политической подработкой у Запада

Территориальные претензии Эстонии к РФ в Госдуме назвали политической подработкой у Запада

 Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января
Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Пожарные в Детройте выложили в сеть групповое селфи на фоне горящего дома

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии

Президент Египта призвал Африканскую комиссию не отстраняться от кризиса в Ливии
15:16   2 Января 2020
Россия

Момент взрыва газа в жилом доме Твери попал на записи камер видеонаблюдения

Момент взрыва газа в жилом доме Твери попал на записи камер видеонаблюдения

Момент взрыва газа в жилом доме Твери попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как после яркой вспышки вылетают оконные рамы, а у припаркованных во дворе автомобилей срабатывают сигнализации.

Напомним, ЧП произошло ранним утром 2 января в многоэтажном жилом доме по бульвару Гусева, 19. В результате взрыва газа пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. 52 жильцов дома эвакуировали и разместили в здании школы и местной гостинице. Сейчас решается вопрос о возвращении людей домой, так как угрозы обрушения здания нет.

СКР и прокуратура проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #взрыв газа #тверь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...