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15:07   2 Января 2020
Россия

Два красноярца спрыгнули с парашютом с 24 этажа, теперь ими интересуется полиция

Два красноярца спрыгнули с парашютом с 24 этажа, теперь ими интересуется полиция

Полиция начала проверку после сообщения В СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

«После сообщения СМИ проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой два парашютиста прыгают с балкона жилого дома и приземляются на берегу Абаканской протоки Енисея.

Сообщается, что парашютисты приземлились удачно и не получили травм, однако полиция все равно заинтересовалась экстремальным развлечением.

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Автор: Алина Бранцевич
#полиция #парашютисты

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