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14:57   2 Января 2020
Ближнее зарубежье

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января

Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января, об этом сообщает украинское  издание «Strana.ua» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

Как сообщает издание, допрос 2 января должен был состояться по делу о государственной измене во время подписания минских соглашений на тему Донбасса. По соответствующей статье предусматривается реальный срок от 10 до 15 лет. По другим делам Порошенко назначили допросы на 9, 16 и 23 января, уточняют СМИ.

Ранее власти Украины отменили депутатскую неприкосновенность, поэтому если Порошенко не явится на допрос, его могут доставить туда в принудительном порядке. В данный момент в производстве Государственного бюро расследований Украины находится 15 уголовных дел, фигурантом которого является бывший президент страны Петр Порошенко.

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Автор: Ольга Воскресенская
#порошенко #украина #уголовное дело #политика #госизмена

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