В новогоднем обращении председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас вдруг снова заявил согражданам, что Россия якобы отняла у Эстонии 5,2% территории, которые были закреплены за ней по Тартускому мирному договору в 1920 году. Хотя сам этот документ утратил юридическую силу.

«Второго февраля исполнится сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией», — заявил Пыллуаас.

Политик, видимо, забыл, что почти пять лет назад министры иностранных дел Эстонии и России Урмас Паэт и Сергей Лавров подписали территориальные договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу. Поэтому де-юре Тартуский договор превратился в бумажку.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что избирательная «историческая память» Пыллуааса обусловлена политической «подработкой». Об этом он рассказал в комментарии «Политике Сегодня».

«Каждый зарабатывает на том, на чем он может заработать. У Эстонии мало, мягко говоря, экспортных позиций, которые она может предложить на внешних рынках, поэтому ей ничего не остается кроме как предлагать своим спонсорам политические услуги с давлением на Россию. Это очередной пример такого свойства», — считает Новиков.

Депутат подчеркнул, что в этом плане важно обращать внимание не только на историческое событие, но и на последующий исторический контекст. Такое поведение эстонцев будет продолжаться до тех пор, пока Россия не научится полностью противостоять внешнему давлению.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не станем достаточно сильными. Сможем иметь не только ядерное оружие, доставшееся нам в наследство от прошлых поколений <…> Пока мы не сможем полностью противостоять санкциям и любому внешнему давлению», — резюмировал собеседник агентства.

Во время новогоднего обращения эстонский политик также призвал следить за жизнью в России, которая претворяет в жизнь собственные «агрессивные геополитические планы». А потому повышение обороноспособности Эстонии и присутствия НАТО – залог безопасности страны, уверен Пыллуаас.