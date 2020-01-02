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Иран обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией и КНР военные учения

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14:35   2 Января 2020
Весь мир

Иран обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией и КНР военные учения

Иран обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией и КНР военные учения

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией и КНР военные учения. Об этом сообщает местное агентство Tasnim.

По словам Ханзади, США совместно со своими союзниками провели экстренное заседание, направленное на срыв совместных военно-морских учений Ирана, РФ и КНР. Он отметил, что США не удалось осуществить свой план благодаря отвлекающим маневрам участников учений.

В понедельник, 30 декабря, в Оманском заливе и Индийском океане завершились военно-морские учения, в которых принимали участие Россия, Иран и Китай. Учения имели кодовое название «Пояс морской безопасности» и длились четыре дня.

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Автор: Ольга Воскресенская
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