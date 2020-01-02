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15:59   2 Января 2020
Весь мир

Консультациями по Сирии в ООН Запад хочет помешать разгрому террористов в Идлибе

Консультациями по Сирии в ООН Запад хочет помешать разгрому террористов в Идлибе

Британская сторона направила в Совет безопасности ООН запрос на проведение консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Такими действиями Запад хочет помешать разгрому террористов в Идлибе, считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Они делают это для того, чтобы обострить ситуацию и вновь обвинить сирийскую армию. Совбез используется в качестве инструмента, который должен остановить наступление правительственных войск», – рассказал Александр Перенджиев в беседе с ФАН.

При этом Перенджиев отметил, что на этот раз методы давления Запада оказались более лояльными.

«Я вижу в этом и положительный момент: если раньше они всячески помогали боевикам, кричали о «бесчеловечных методах» Дамаска и Москвы, США наносили «ошибочные» и не ошибочные авиаудары, то теперь не рискуют и решили, что правильнее будет использовать политические инструменты, борьбу за общественное мнение. Они понимают, что Россия и Китай в Совбезе ООН не примут предложения Великобритании и Франции», – пояснил Перенджиев.

По его мнению, консультации в Совбезе могут стать поводом для новых наступлений войск США на Ближнем Востоке.

«Такое ощущение, что пытаются опередить: предполагая, что вскоре Совбез может собраться из-за ситуации в Ливии, они решили сработать на опережение, чтобы затормозить процесс. Турции это тоже выгодно. Как говорится, "чует кошка, чье мясо съела"», – подытожил Перенджиев.

В настоящий момент Сирийская арабская армия (САА) успешно продвигается в Идлибе. В ходе операции «Рассвет в Идлибе» военные освободили почти 40 населенных пунктов, в том числе город Джарджаназ. Джихадисты из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», которые контролируют Идлиб, не провели ни одной успешной контратаки. Многие из них намерены бежать в Турцию или вербуются в «экпедиционный корпус», который Турция перебрасывает в Триполи на помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее Запад уже пытался помешать САА бороться с террористами. Летом, когда САА начала свою операцию, Германия, Бельгия и Кувейт хотели провести резолюцию, чтобы помешать САА разгромить террористов.  

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Автор: Алина Бранцевич
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