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 Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил Эрдоган

Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил Эрдоган
13:57   2 Января 2020
Весь мир

Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил Эрдоган

Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил Эрдоган

Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего выступления, который транслировал телеканал NTV.

По словам Эрдогана, огромная группа беженцев из Идлиба направляется к границе с Турцией. Он отметил, что страна пытается предотвратить это при помощи определенных мер, но речь идет о людях, поэтому работа является сложной.

Среди волны беженцев из сирийской провинции Идлиб множество боевиков, которых власти Турции переправляют в Ливию для участия в боевых действиях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое является нелегитимным.

Анкара незаконно, в обход оружейного эмбарго ООН, поставляет боевикам ПНС Ливии оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Об этом неоднократно заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #эрдоган #весь мир #пнс ливии

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