Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил Эрдоган

Около 250 тысяч беженцев покидают сирийский Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего выступления, который транслировал телеканал NTV.

По словам Эрдогана, огромная группа беженцев из Идлиба направляется к границе с Турцией. Он отметил, что страна пытается предотвратить это при помощи определенных мер, но речь идет о людях, поэтому работа является сложной.

Среди волны беженцев из сирийской провинции Идлиб множество боевиков, которых власти Турции переправляют в Ливию для участия в боевых действиях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое является нелегитимным.

Анкара незаконно, в обход оружейного эмбарго ООН, поставляет боевикам ПНС Ливии оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Об этом неоднократно заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.