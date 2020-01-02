30 мальчиков и 23 девочки родились в новогоднюю ночь в московских роддомах, сообщает сайт мэра Москвы.

Как отмечается в сообщении, последним новорожденным Москвы в 2019 году стал мальчик весом 3380 граммов. Он появился на свет в 23:50 31 декабря, в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. А вот первой новорожденной 2020 года в Москве стала девочка весом 3150 граммов. Малышка увидела свет в 00:10 в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова.

Те родители, которые смогли определиться с именем для новорожденного, при выписке мамы и ребенка из роддома смогут получить свидетельство о рождении прямо в учреждении. Также семьям вручают подарочные наборы, в которые входят детская одежда, белье и нужные для ухода за грудничками вещи.