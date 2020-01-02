Российская полиция на массовых акциях не повторяет ошибок Гонконга и Франции

Политолог Юрий Самонкин убежден, что в России действия полиции всегда демократические и не нарушают прав человека, в отличие от Гонконга, Франции и других стран, где сейчас происходят беспорядки.

В первый день 2020 года в Гонконге прошел крупный антиправительственный митинг, согласованный с властями. Ожидалось, что митинг будет носить мирный характер, однако полиции все же пришлось вмешаться и распустить акции из-за хаоса и беспорядков. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, что лишь ухудшило обстановку. Более 400 участников акции задержали.

«Естественно, что в отличии от Гонконга ситуация в России складывается достаточно демократически и полностью отвечает международным конвенциям о защите прав человека. Росгвардия и полиция в отношении Либеральной оппозиции ведет себя достаточно гуманно и в рамках закона. Наоборот, слышатся призывы и предупреждения не нарушать закон, которые, в первую очередь, озвучивают через свой рупор сами же представители правоохранительных органов. В отличие от других стран мира, в нашей стране законодательство соблюдается, и сила не применяется, несмотря ни на что», — рассказал политолог изданию New Inform.

Самонкин напомнил, что во Франции полицейские разгоняли митинги «желтых жилетов», применяя слезоточивый газ и резиновые пули.

«Никогда в России сценария силового подавления оппозиции не будет, как это происходит во Франции, Гонконге и других странах мира. Не стоит повторять их ошибки и давать повод радикализировать сам протест», — подытожил эксперт.

Самонкин подчеркнул, что во время беспорядков российская полиция всегда действует в рамках закона, но добавил, что за призывы к беспорядкам стоит ужесточить наказание на законодательном уровне.