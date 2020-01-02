Врачи посоветовали не доедать прошлогодние салаты 2 января

Чтобы избежать отравления, Роспотребнадзор посоветовал не доедать праздничные салаты, заливные блюда, картофельные пюре и изделия из мяса и рыбы 2 января.

«Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что во всех этих продуктах развивается микрофлора, которая может вызвать кишечные заболевания и отравления.

Оставшиеся после застолья блюда можно доесть, если подвергнуть их темообработке. Суп, например, можно довести до кипения на плите.

Перед праздниками Роспотребнадзор рекомендовал не готовить праздничные салаты заранее, так как они имеют небольшой срок годности.