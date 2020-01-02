Угрозы США разгромить российский флот в Арктике выглядят авантюристскими — Швыткин

Угрозы США разгромить российский флот в Арктике выглядят авантюристскими, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин. По мнению парламентария, Соединенным Штатам не следовало бы испытывать судьбу.

Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис пообещал разгромить российский флот в Арктике, если это потребуется. Он пообещал уничтожить подводные и надводные силы России в Арктике, если страна не даст возможности присутствия США в регионе.

«Второй флот гарантирует, что наша нация готова присутствовать и сражаться в регионе, если потребуется», — заявил Эндрю Льюис.

Как отметил депутат Юрий Швыткин, слова Льюиса говорят о том, что США пытаются в очередной раз воздействовать на Россию при помощи информационной атаки. Парламентарий говорит, что ради собственной выгоды Вашингтон в очередной раз обостряет отношения с Москвой.

«Заявление США игнорировать и недооценивать ни в коем случае нельзя, потому что оно несет агрессивный характер и вызывает опасения», — передает слова Юрия Швыткина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Парламентарий говорит, что Северный морской путь и Арктика являются сферой ответственности России, где присутствуют наши национальные интересы. По словам Швыткина, в регионе достаточно соответствующих сил надводного, подводного флота и средств противовоздушной обороны, чтобы дать соответствующий отпор странам, которые будут иметь притязания на эту территорию.