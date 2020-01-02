Путин поздравил с 93-летием балетмейстера Юрия Григоровича

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 93-летием народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР и Премии правительства РФ Юрия Григоровича.

«Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным трудом создавали славу русского балета», – говорится в поздравительной телеграмме Путина Григоровичу, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил творческие успехи народного артиста СССР и добавил, что работы Григоровича как в Большом театре, так и на других площадках всегда являются «ярким событием в культурной жизни страны и мира».

Путин пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета им. А.Я. Вагановой).

Он поставил на сцене Большого восемь оригинальных балетов и считается одним из самых выдающихся хореографов 20 века.

Григорович является обладателем более 60 российских и зарубежных наград.