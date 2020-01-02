Россия сделает все для обеспечения безопасности в сфере IT в 2020 году — Джабаров

Закон о суверенном интернете даст России возможность отстоять себя перед странами НАТО и другими государствами, в этом уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

1 ноября 2019 года вступил в силу закон о «суверенном интернете», который позволит избежать отключения РФ от мировой сети в случае, если такая идея когда-нибудь возникнет. В противном случае под угрозой окажутся не только работа таких платформ, как YouTube, но и деятельность энергетических станций, финансовых организаций и других сфер деятельности.

Кроме того, появился законопроект, который в Госдуму внесли сенаторы Совета Федерации, предложившие блокировать пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную законодательством РФ информацию. Авторы законопроекта считают, что подобная деятельность несет прямую угрозу для общества и государства. Яркими примерами служат соцсети Facebook и Twitter, которые являются главными источниками дезинформации.

Кроме того, в России появился департамент информационной безопасности при МИД РФ, который занимается противодействием использованию IT в военно-политических, террористических и иных преступных целях. Большой вклад вносят и СМИ, в частности, Федеральное агентство новостей (ФАН) создало проект по борьбе с искаженной картиной дня, которую распространяют ангажированные медиаресурсы.

Как считает сенатор Владимир Джабаров, России нужно не просто контролировать это направление, а еще и заниматься упреждением атак против государственности. Сенатор говорит, что 2020 год будет направлен на обеспечение безопасности в сфере IT технологий во всем мире, а не только в РФ.

Джабаров говорит, что закон о «суверенном интернете» нужен в России для того, чтобы иметь независимость на случай, если внешние силы сами захотят отрезать страну.