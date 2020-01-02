Генпрокуратура прекратила работу на Украине, вместо нее появился Офис генпрокурора

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу Офис генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года», — говорится в приказе.

В сообщении отмечается, что осенью 2019 года более 70% украинцев не доверяли сотрудникам прокуратуры, поэтому и было решено внести изменения в систему прокуратуры.

В новой структуре будет 12 ведомств, восемь отдельных управлений и две специализированные прокуратуры.

В Офисе прокурора будут работать 1,5 тысячи человек. Это будут те прокуроры, которые до этого прошли специальную переаттестацию. Должность смогут занимать лица с юридическим образованием, проработавшие в области права не менее десяти лет.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Их перечень и юрисдикцию будет определять своим приказом генпрокурор. Количество сотрудников в прокуратурах сократится с 15 тысяч до десяти тысяч человек.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал прокуроров страны исправить сложившуюся ситуацию, когда слово «прокурор» в государстве ассоциируется с яхтами и виллами.