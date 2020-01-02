Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье

Шестеро взрослых и один ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье, передает «Интерфакс».

Авария произошла в городе Красногорске около дома №112 на Путилковском шоссе. По предварительной информации, водители обеих маршруток не справились с управлением и столкнулись. В результате пострадали семь человек, их госпитализировали в больницу №1 города Красногорска, уточняет РИА Новости.

Известно, что пострадавшему ребенку 12 лет. О состоянии пострадавших и степени тяжести травм пока не сообщается.