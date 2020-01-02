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12:17   2 Января 2020
Россия

Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье

Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье

Шестеро взрослых и один ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье, передает «Интерфакс».

Авария произошла в городе Красногорске около дома №112 на Путилковском шоссе. По предварительной информации, водители обеих маршруток не справились с управлением и столкнулись. В результате пострадали семь человек, их госпитализировали в больницу №1 города Красногорска, уточняет РИА Новости.

Известно, что пострадавшему ребенку 12 лет. О состоянии пострадавших и степени тяжести травм пока не сообщается.

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Автор: Ольга Воскресенская
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