Фонд «Доктора Лизы» бесплатно накормит бездомных в Москве праздничным обедом

Фонд «Доктор Лиза» каждый четверг и субботу кормит бездомных на Площади трех вокзалов в Москве. Праздничные дни не стали исключением, поэтому 2 и 4 января фонд проведет праздничный обед для нуждающихся.

«Все новогодние праздничные дни мы не отменяем кормления. Мы ездим на вокзал каждый четверг и каждую субботу, поэтому и второго числа, и четвертого числа у нас будет не обычный обед, а праздничный», — рассказала директор Фонда Наталья Авилова РИА Новости.

Она отметила, что в праздники волонтеров, желающих помочь нуждающимся бывает даже больше, чем в обычные дни. На 2 и 4 января уже записались 25 человек.

«У нас есть уже даже смены, потому что мы не всех добровольцев можем принять. Важно не забывать, что бездомные люди в особенности нуждаются в своем кусочке радости и заботы в эти новогодние дни, чтобы чувствовать себя не такими одинокими», — отметила директор Фонда.

По словам Авиловой, в декабре на обеды приходило по 60-110 человек. Если в январе температура упадет ниже нуля – бездомных придет больше.

28 декабря Фонд провел предновогодний обед, где помимо обычной еды, бездомным раздали мандарины, конфеты и чистые футболки.

Фонд основала Елизавета Глинка вместе с добровольцами, благотворителями и помощниками в 2007 году. Фонд неоднократно оказывал помощь жителям Донбасса и Сирии.

5 декабря 2016 года Глинка погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.