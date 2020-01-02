Константин Меладзе назвал Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Российский продюсер Константин Меладзе назвал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос». Об этом он заявил во время подведения итогов завершившегося сезона.

Меладзе поздравил всех зрителей и участников проекта с Новым годом и выразил восхищение работой наставников «Голоса». Продюсер отметил, что за время шоу многому научился у коллег из числа наставников, но лучшим из них считает Сергея Шнурова. Музыкант очень удивился словам Меладзе, так как в предыдущих выпусках продюсер критиковал работу Шнурова с участниками вокального проекта.

Зрители со словами Меладзе согласились, и приз зрительского голосования ушел именно Шнурову. Напомним, победителем восьмого сезона проекта «Голос» стал 28-летний уроженец города Баксан Кабардино-Балкарской республики Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.