Константин Меладзе назвал Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия сделает все для обеспечения безопасности в сфере IT в 2020 году — Джабаров

Россия сделает все для обеспечения безопасности в сфере IT в 2020 году — Джабаров

 Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье

Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье
Генпрокуратура прекратила работу на Украине, вместо нее появился Офис генпрокурора

Генпрокуратура прекратила работу на Украине, вместо нее появился Офис генпрокурора

 США в третий раз за полгода сменили поверенного на Украине, новым назначена Кристина Квин

США в третий раз за полгода сменили поверенного на Украине, новым назначена Кристина Квин
Просьба о неприкосновенности не спасет Нетаньяху от обвинительного заключения – адвокат

Просьба о неприкосновенности не спасет Нетаньяху от обвинительного заключения – адвокат

 Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к РФ

Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к РФ
Россия сделает все для обеспечения безопасности в сфере IT в 2020 году — Джабаров

Россия сделает все для обеспечения безопасности в сфере IT в 2020 году — Джабаров

 Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье

Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух маршруток в Подмосковье
Генпрокуратура прекратила работу на Украине, вместо нее появился Офис генпрокурора

Генпрокуратура прекратила работу на Украине, вместо нее появился Офис генпрокурора

 США в третий раз за полгода сменили поверенного на Украине, новым назначена Кристина Квин

США в третий раз за полгода сменили поверенного на Украине, новым назначена Кристина Квин
Просьба о неприкосновенности не спасет Нетаньяху от обвинительного заключения – адвокат

Просьба о неприкосновенности не спасет Нетаньяху от обвинительного заключения – адвокат

 Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к РФ

Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к РФ
12:00   2 Января 2020
Россия

Константин Меладзе назвал Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Константин Меладзе назвал Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Российский продюсер Константин Меладзе назвал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос». Об этом он заявил во время подведения итогов завершившегося сезона.

Меладзе поздравил всех зрителей и участников проекта с Новым годом и выразил восхищение работой наставников «Голоса». Продюсер отметил, что за время шоу многому научился у коллег из числа наставников, но лучшим из них считает Сергея Шнурова. Музыкант очень удивился словам Меладзе, так как в предыдущих выпусках продюсер критиковал работу Шнурова с участниками вокального проекта.

Константин Меладзе назвал Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Зрители со словами Меладзе согласились, и приз зрительского голосования ушел именно Шнурову. Напомним, победителем восьмого сезона проекта «Голос» стал 28-летний уроженец города Баксан Кабардино-Балкарской республики Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #голос #шнуров #меладзе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...