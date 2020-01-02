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Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

 Территориальные претензии Эстонии к РФ в Госдуме назвали политической подработкой у Запада

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17:02   2 Января 2020
Весь мир

Женская молодежная сборная РФ по хоккею завоевала «бронзу» ЧМ, разгромив Финляндию

Женская молодежная сборная РФ по хоккею завоевала «бронзу» ЧМ, разгромив Финляндию

Россиянки обыграли финнок в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 6:1. Таким образом женская сборная РФ по хоккею стала бронзовым призером турнира среди игроков не старше 20 лет.

Игра за третье место проходила в Словакии.

Шайбы в российской команде забросили: Кристина Глухарева (хет-трик), Вита Понятовская, Илона Маркова,Анна Свиридова.

Лучшим бомбардиром женской сборной России стала Кристина Шашкина, набравшая 8 (4+4) очков на турнире

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Автор: Мария Владимирова
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