Женская молодежная сборная РФ по хоккею завоевала «бронзу» ЧМ, разгромив Финляндию

Россиянки обыграли финнок в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 6:1. Таким образом женская сборная РФ по хоккею стала бронзовым призером турнира среди игроков не старше 20 лет.

Игра за третье место проходила в Словакии.

Шайбы в российской команде забросили: Кристина Глухарева (хет-трик), Вита Понятовская, Илона Маркова,Анна Свиридова.

Лучшим бомбардиром женской сборной России стала Кристина Шашкина, набравшая 8 (4+4) очков на турнире