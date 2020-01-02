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11:39   2 Января 2020
Россия

Появились видеокадры с места взрыва газа в жилом доме Твери

Появились видеокадры с места взрыва газа в жилом доме Твери

Власти Твери решают вопрос о возвращении людей в жилой дом, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает городская администрация.

Взрыв газа произошел утром 2 января в жилом многоквартирном доме на улице Гусева в Твери. В результате пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Спасателям пришлось эвакуировать 52 жильца дома, их разместили в школе №48 и обеспечили горячим питанием. Сейчас администрация и спасатели решают вопрос, можно ли людям вернуться в свои квартиры. 

 В администрации Твери отметили, что в квартире, где взорвался газ, выбиты окна, в остальном разрушений нет. В регионе создали комиссию по расследованию ЧП, специалисты проводят оценку состояния дома.

Кроме того, доследственную проверку по результатам случившегося ведут следователи СКР. По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

 

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Автор: Ольга Воскресенская

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