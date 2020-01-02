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11:48   2 Января 2020
Весь мир

Просьба о неприкосновенности не спасет Нетаньяху от обвинительного заключения – адвокат

Просьба о неприкосновенности не спасет Нетаньяху от обвинительного заключения – адвокат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил предоставить ему парламентскую неприкосновенность после обвинения по трем делам. Адвокат Александр Гамбарян убежден, что Нетаньяху хочет просто затянусь процесс, но это ему не поможет.

Гамбарян объяснил, что по закону премьер-министр не обязан сразу уволиться, если ему предъявили обвинения. Поэтому, по мнению адвоката, Нетаньяху будет бороться за свои права на нескольких уровнях, и первый шаг к этому – просьба о депутатской неприкосновенности.

«Первая позиция – это просьба о том, чтобы ему была полная депутатская неприкосновенность и чтобы специальная комиссия Кнессета подала на голосование и решила то, что его нельзя привлекать к уголовной ответственности, пока он в Кнессете», — сказал Гамбарян РИА Новости.

По мнению адвоката, Нетаньяху старается просто отложить процесс, ведь в уголовных делах всегда принято «тянуть и затягивать».

При этом адвокат отметил, что израильские юристы уверены в том, что обвинение все же будет предъявлено.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельбдит сообщил о намерении предъявить Нетаньяху обвинение в получении взятки в так называемом деле «4000», а также в мошенничестве и обмане общественного мнения в делах «2000» и «1000». Нетаньяху убежден, что этими обвинениями его хотят свергнуть с поста главы правительства.

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Автор: Алина Бранцевич
#израиль #нетаньяху

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