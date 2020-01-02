Российским водителям официально разрешили предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную версию ОСАГО, а не только ее бумажный вариант. Соответствующие поправки в ПДД вступили в силу 2 января 2020 года.

В мае 2019 года в федеральный закон об ОСАГО внесли изменения, согласно которым водители могут предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки полис ОСАГО не только в бумажном, но и в электронном виде. Этих поправок не было в ПДД, из-за чего на дорогах постоянно происходили скандалы.

Сейчас изменения в Правила дорожного движения внесены, что упростило жизнь российским водителям. Сотрудник ГИБДД самостоятельно сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые данные в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, отмечается в законе.