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11:19   2 Января 2020
Россия

Водителям официально разрешили предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную версию ОСАГО

Водителям официально разрешили предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную версию ОСАГО

Российским водителям официально разрешили предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную версию ОСАГО, а не только ее бумажный вариант. Соответствующие поправки в ПДД вступили в силу 2 января 2020 года.

В мае 2019 года в федеральный закон об ОСАГО внесли изменения, согласно которым водители могут предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки полис ОСАГО не только в бумажном, но и в электронном виде. Этих поправок не было в ПДД, из-за чего на дорогах постоянно происходили скандалы.

Сейчас изменения в Правила дорожного движения внесены, что упростило жизнь российским водителям. Сотрудник ГИБДД самостоятельно сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые данные в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, отмечается в законе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #гибдд #общество #пдд #осаго

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