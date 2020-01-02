США в третий раз за полгода сменили поверенного на Украине, новым назначена Кристина Квин

Заместитель главы миссии США Кристина Квин стала временно поверенным в делах США на Украине вместо Уильяма Тейлора. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Тейлор, которого она сменила на посту, стал временно поверенным в делах США на Украине летом, сменив отозванную Мари Йованович.

В разное время Квин работала в посольствах США в Бангкоке, Лондоне, Москве, в ЕС. Была директором по вопросам Европейского союза, Украины и Белоруссии в Совете национальной безопасности администрации президента США.