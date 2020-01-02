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11:00   2 Января 2020
Россия

Крымские татары назвали комичным новогоднее обращение Зеленского к жителям полуострова

Крымские татары назвали комичным новогоднее обращение Зеленского к жителям полуострова

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал комичным новогоднее обращение президента Украины Зеленского к жителям полуострова. По его словам, Киеву давно пора признать выбор жителей Крыма, который с 2014 года является территорией России.

В новогоднем видеообращении Владимир Зеленский произнес несколько фраз на крымско-татарском языке, причисляя их таким образом к Украине.

По словам Умерова, Зеленский вместо того, чтобы ответить за «тот бардак, который продолжается в стране», не забыл о крымских татарах и сказал, что «мы все украинцы». Умеров заявил, что не согласен с Зеленским, так как Крым является частью многонациональной России.

«У нас все было хорошо в 2019 и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать крымчанам в новом году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома — России», — передает словам Эйваза Умерова РИА Новости.

Кроме того, Умеров заявил, что фразу Зеленского на крымско-татарском языке стоит адресовать участникам экстремистской и запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа», которые покинули Крым после того, как полуостров воссоединился в РФ в 2014 году.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #крым #крымские татары #зеленский

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